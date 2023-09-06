Экс-игрока казанского «Рубина» номинировали на «Золотой мяч»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стали известны номинанты на награду «Золотой мяч». В число претендентов вошел и бывший игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Сейчас он выступает за итальянский «Наполи».

Помимо него на награду претендуют еще 29 человек. Сюда вошли: Лионель Месси («Интер Майами»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал» Мадрид), Гарри Кейн («Бавария»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), Роберт Левандовски («Барселона»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Букайо Сака («Арсенал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Родри («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимьен («Наполи»), Ким Мин Джэ («Бавария»).

«Золотой мяч» — это ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. С 2016 года ее вручали Криштиану Роналду, Луке Модричу, Лионелю Месси и Кариму Бензема.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что в конце марта 2022 года «Рубин» и Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта. Контракт 21-летнего игрока с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года. После этого Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми, а уже оттуда перебрался в итальянский «Наполи».

Позднее грузинский спортсмен рассказал о причинах ухода из казанского клуба и отъезда из России.

Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона 2022/23.

За итальянскую команду он сыграл 48 матчей и забил 14 голов.

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Айрат Назипов