Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми

Полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сроки соглашения не приводятся. О переходе Кварацхелии в грузинский клуб СМИ сообщили вчера.

Фото: rubin-kazan.ru

Позже пресс-служба «Рубина» опровергла эту информацию. Однако сегодня стало известно, что казанский клуб и полузащитник приняли решение о приостановке контракта. Контракт 21-летнего игрока был рассчитан до лета 2024 года.



Татьяна Леухина