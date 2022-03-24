Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми
Полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Сроки соглашения не приводятся. О переходе Кварацхелии в грузинский клуб СМИ сообщили вчера.
Позже пресс-служба «Рубина» опровергла эту информацию. Однако сегодня стало известно, что казанский клуб и полузащитник приняли решение о приостановке контракта. Контракт 21-летнего игрока был рассчитан до лета 2024 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым