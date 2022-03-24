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Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми

19:20, 24.03.2022
Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми
Фото: vk.com/fcrk

Полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сроки соглашения не приводятся. О переходе Кварацхелии в грузинский клуб СМИ сообщили вчера.

Фото: rubin-kazan.ru

Позже пресс-служба «Рубина» опровергла эту информацию. Однако сегодня стало известно, что казанский клуб и полузащитник приняли решение о приостановке контракта. Контракт 21-летнего игрока был рассчитан до лета 2024 года.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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