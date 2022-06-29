Хвича Кварацхелия рассказал, как принимал решение об уходе из «Рубина»

Бывший игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал о причинах ухода из казанского клуба и отъезда из России.

— Я много думал об этом. Все уже сказали, что Хвича долго не уходит, и потом все началось. Я переживал, был страх за семью, но это футбол, спорт. Думаю, они все понимали.

Я разговаривал с Саймановым и Слуцким. Сказал, что семья — самое важное для меня. Они сказали, чтобы я поступал так, как будет лучше для меня. Было много всего, но я уже знал, что уеду. Я не мог оставаться в России, — рассказал Хвича журналисту Нобелю Арустамяну.

Также грузинский хавбек рассказал, что принял для себя решение сыграть в двух играх до перерыва на матчи сборных и выложиться в них на пределе своих возможностей.

— Оставалось два матча, и я сказал, что доиграю и сделаю все для команды, потому что «Рубин» многое сделал для меня. Я очень люблю этот клуб. Эти две игры я был с клубом. Я себе сказал, что эти две игры должен сыграть, потому что будет некрасиво, если бы я просто сказал, что все, я уезжаю. Я был с ребятами два года, не мог просто так поступить, — сказал Кварацхелия Нобелю Арустамяну на его youtube-канале.

Хвича Кварацхелия отыграл за казанский «Рубин» с 2019 по 2022 год. Полузащитник принял участие в 69 играх и забил 9 голов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Эрик Добролюбов