«Рубин» и Кварацхелия приняли решение приостановить контракт

Казанский ФК «Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сторона Кварацхелии провела консультации с «Рубином», после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения. Клуб выразил благодарность футболисту за проведенное в его команде время и пожелал удачи.

Ранее контракт 21-летнего игрока был рассчитан до лета 2024 года.

Накануне пресс-служба сборной Грузии сообщила, что Кварацхелия, а также экс-полузащитник казанской команды Зурико Давиташвили перешли в «Динамо» Батуми. Однако позже в «Рубине» опровергли эту информацию, сообщив, что футболист не приостанавливал контракт с клубом.



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Дарья Акимова