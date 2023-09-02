Минобороны России сообщило о попытках Киева нанести удары безэкипажными катерами по Крымскому мосту

Киев попытался совершить террористическую атаку на Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России.

Первая попытка произошла 1 сентября примерно в 23:15, вторая — 2 сентября примерно в 02:10, третья — примерно в 02:20. Все три катера уничтожены.

На данный момент движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто.

В субботу, 12 августа, киевским режимом было предпринято несколько попыток нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Утром в Минобороны сообщили, что ночью была также пресечена очередная попытка террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории полуострова Крым. Атака осуществлялась с помощью 20 дронов.

До этого, 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотника. По данным Национального антитеррористического комитета, это произошло в 03:05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь выжила.



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