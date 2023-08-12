Минобороны России: ночью Крым атаковали 20 украинских беспилотников

Как сообщили в Минобороны России, сегодня ночью была пресечена очередная попытка террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории полуострова Крым.

Атака осуществлялась с помощью 20 дронов.

Из них 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще 6 беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В министерстве уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке пролета одного беспилотника на город, однако его ликвидировали в результате работы ПВО. В Минобороны России назвали атаку БПЛА террористической. Из-за беспилотника в столичном аэропорту Внуково откладывали вылеты и прилеты самолетов.

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Илина Хакимова