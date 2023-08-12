Над Керченским проливом сбили еще одну ракету ВСУ

Над Керченским проливом силы ПВО сбили еще одну ракету Вооруженных сил Украины. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!, — написал он.



В 14.40 «РИА Новости», ссылаясь на телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту, сообщили, что движение по Крымскому мосту вновь перекрыто.

Напомним, до этого в Минобороны России заявили, что киевский режим днем 12 августа предпринял попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Перед официальным сообщением ведомства Сергей Аксенов сообщал, что в Керченском проливе рядом с Крымским мостом сбили две украинские ракеты. Власти полуострова также добавили, что спецслужбы поставили на объекте дымовую завесу.



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Илина Хакимова