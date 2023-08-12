Движение по Крымскому мосту восстановлено после попытки ракетной атаки

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия из-за попытки ракетного удара. Информация появилась в telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к объекту, передает «Интерфакс».

Движение было остановлено в 12.36. Ограничение действовало около полутора часов.

В Минобороны России заявили, что киевский режим предпринял попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Российские средства ПВО своевременно обнаружили украинскую ракету. Она была перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет, заверили в Министерстве обороны России..

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Керченском проливе рядом с Крымским мостом днем 12 августа сбили две украинские ракеты. Власти полуострова также добавили, что украинские спецслужбы поставили на объекте дымовую завесу.



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Илина Хакимова