Дмитрий Чернышенко провел фиджитал-урок для татарстанских учеников

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил учеников лицея «Иннополис» в Татарстане с Днем знаний и провел для них фиджитал-урок. В рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием» он рассказал учащимся о фиджитал-спорте, его влиянии на гармоничное развитие личности за счет сочетания классического и киберспорта.

— Обучение играет огромную роль в становлении личности, общества и государства. Оно закладывает научный, культурный, творческий, технологический фундамент и делает нас единым народом, — приводит его слова пресс-служба российского правительства.

Он напомнил, что в следующем году с 23 февраля по 3 марта в Казани пройдут международные соревнования по фиджитал-спорту «Игры будущего». Участники поборются в уникальной комбинации из 16 самых динамичных спортивных дисциплин и популярных компьютерных игр.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей. По указу президента России Владимира Путина правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

Акция «Поделись своим Знанием» будет проходить по всей стране до 30 сентября. Она направлена на обмен знаниями, развитие культуры наставничества и вовлечение молодежи в образовательный процесс. Сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков провел урок для учащихся экологического класса нурлатской гимназии имени Героя Советского Союза Михаила Сергеева.



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Айрат Назипов