В Зеленодольске открыли судостроительный колледж

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

В Зеленодольске открылся судостроительный колледж, который расформировали еще в 2011 году. В торжественной линейке приняли участие заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, мэр города Михаил Афанасьев и другие.

— Это возрождение традиций, новый виток в истории учебного заведения, путь которого был непростым. В новом учебном году открыто 120 бюджетных мест, и на сегодняшний день набор учащихся выполнен в полном объеме. Но, самое главное, студенты смогут проходить практику на местах, в городе, — приводит слова Михаила Афанасьева пресс-служба Зеленодольского района.

На базе колледжа будут готовить будущих специалистов по судостроению, монтажу и техническому обслуживанию судовых машин и механизмов, эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

В здании провели капремонт спортзала. Закуплено новое оборудование для столовой.

О планах возродить Зеленодольский судостроительный колледж стало известно в 2022 году. Вновь открывающееся образовательное учреждение имеет богатую историю. Его первое название — Судостроительный техникум. Он появился в Зеленодольске в период Великой Отечественной войны в 1941 году и открылся на базе эвакуированного Киевского судостроительного техникума. К 1943 году закончилось строительство производственных мощностей, а еще через год Совет народных комиссаров СССР издал приказ о начале работы техникума.

В декабре 2010 года по инициативе Минобразования Татарстана кабмин республики издал постановление о закрытии техникума. Учащихся должны были перевести в Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ).

О том, что в этом месте возродят судостроительный колледж, «Реальному времени» в мае рассказала заместитель вице-премьера Татарстана Лейла Фазлеева. Тогда еще шла предварительная работа. У городских предприятий и других организаций Татарстана собирали информацию об их кадровых потребностях и предложения по организации практико-ориентированной учебы. В феврале 2023 года премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о создании колледжа.

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Айрат Назипов