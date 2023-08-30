«Бәйрәм белән!»: модные показы, фестивали, концерты и народные гулянья

«Хочется, чтобы дети и внуки знали, насколько наша культура богатая и красивая»

Программа празднования Дня города Казани и Дня республики выдалась богатой на множество активностей, фестивалей и концертов. Корреспонденты «Реального времени» побывали почти на всех праздничных площадках и продолжают работать.

Утром в городской Ратуше отметили отличившихся казанцев. «Почетным гражданином города» стал президент БК «УНИКС» Евгений Богачев, а имена главврача РКБ Рафаэля Шавалиева, директора Казанского порохового завода Александра Лившица и легендарного татарстанского хоккеиста Даниса Зарипова вписали в Книгу почета.

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Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

В экстрим-парке «УРАМ» открылся одноименный фестиваль уличных культур. На площадке собрались порядка 10 тысяч участников, которых ждут соревнования по ВМХ, паркуру, скейтбордингу, фингерборду, воркауту, футболу и стритболу, на самокатах, а также образовательные лекции и мастер-классы, выступления музыкантов и артистов.

Гармонисты со всей России собрались перед театром Камала на 38-й республиканский фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!». Конкурс собрал более 50 самодеятельных коллективов из 26 регионов России, включая Дальний Восток, Челябинскую область, Пермский край, Самарскую область и все Поволжье. Как отметили участники, фестиваль играет важную роль в популяризации татарского народного наследия.

— Культура больше насаждается американская, английская, но никак не татарская. А очень хочется, чтобы мои дети, внуки и все остальные знали, насколько наша культура богатая и красивая, — поделилась с «Реальным временем» Алсу Альметова, руководитель фольклорного ансамбля «Урама» из Ульяновска.

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Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Знать, как одевались предки

Рядом, на набережной Кабана, прошел еще один фестиваль — народного костюма «Милли кием». Его участники представили не только татарские платья, но и национальные одежды народов всего Поволжья. Одна из гостей, учительница татарского языка Рузия Гимранова, считает важным, чтобы дети знакомились с народными костюмами, знали, как выглядели их предки. На ярмарке педагог купила тюбетейку для дочери и платок с татарским орнаментом.

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Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

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Здесь же, в Старо-Татарской слободе, на улице Каюма Насыри прошел праздник «Казан сөлгесе — Казанское полотенце». Каждый год в фестивале-конкурсе участвуют сольные и ансамблевые исполнители народного песенного, танцевального и инструментального жанров из разных регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Армении.

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Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На казанском ипподроме в это время открылся конноспортивный праздник. В программе скачки и заезды на призы раиса республики Рустама Минниханова, Кубок первого президента Татарстана и Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева.



Сразу несколько праздничных площадок, концертов, ярмарок и других активностей открылось в Казанском кремле и у его стен. Это фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест», XII Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».

1 / 39 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

В ходе концертной программы у Центра семьи «Казань» зрителям представили новых игроков ХК «Ак Барс». Недавно казанский клуб пополнили Евгений Свечников, Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин.

1 / 53 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

По традиции торжества завершатся праздничным салютом над акваторией Казанки, а добраться до дома можно будет на специальных автобусах.



Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова, видео Камиля Исмаилова