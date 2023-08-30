Новости спорта

15:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Лучшие в ВМХ, паркуре, скейтбординге: в Казани открылся фестиваль «УРАМ»

11:30, 30.08.2023
Лучшие в ВМХ, паркуре, скейтбординге: в Казани открылся фестиваль «УРАМ»
Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В рамках праздничной программы Дня республики сегодня в Казани открылся фестиваль уличных культур «УРАМ». На площадке собрались порядка 10 тысяч участников, которых ждут соревнования по ВМХ, паркуру, скейтбордингу, фингерборду, воркауту, футболу и стритболу, на самокатах, а также образовательные лекции и мастер-классы, выступления музыкантов и артистов. На открытии фестиваля, который продлится до 22.00, побывал видеооператор «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также