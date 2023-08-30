Лучшие в ВМХ, паркуре, скейтбординге: в Казани открылся фестиваль «УРАМ»
В рамках праздничной программы Дня республики сегодня в Казани открылся фестиваль уличных культур «УРАМ». На площадке собрались порядка 10 тысяч участников, которых ждут соревнования по ВМХ, паркуру, скейтбордингу, фингерборду, воркауту, футболу и стритболу, на самокатах, а также образовательные лекции и мастер-классы, выступления музыкантов и артистов. На открытии фестиваля, который продлится до 22.00, побывал видеооператор «Реального времени».
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