Баянисты из 26 регионов России и «Милли кием»: как празднуют День республики на Кабане

«Площадка, которая собирает все фольклорные коллективы»

На 38-й республиканский фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!», по традиции открывшийся перед зданием театра Камала на берегу озера Кабан, приехало более 50 самодеятельных коллективов из 26 регионов России, включая Дальний Восток, Челябинскую область, Пермский край, Самарскую область и все Поволжье. О значении конкурса рассказал руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

— На День республики — это единственная площадка, которая собирает все наши фольклорные коллективы и гармонистов, татарскую интеллигенцию, то сообщество, которое нацелено на сохранение идентичности татарского народа, — подчеркнул он.



Участники фестиваля отметили, что знакомства, общение и обмен опытом — самая ценная часть праздника.

Участники фестиваля отметили, что знакомства, общение и обмен опытом — самая ценная часть праздника. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

— Каждый фестиваль — это встреча со знакомыми. Мы многих знаем. С каждого фестиваля берем что-то новое и потом показываем в своем регионе, — поделилась Раиса Мухаметшина, руководительница народного ансамля татарской песни “Кояш” города Вятские поляны.

По ее словам, коллектив приезжает на «Играй, гармонь» с 2008 года, пропустив лишь два пандемийных года. На каждый фестиваль ансамбль готовит отдельный репертуар — например, в этом году привезли игровую песню «Асса, бас але».

«Нужно петь всем — только так мы можем сохранить культуру»

Участники отмечают, что фестиваль «Играй, гармонь!» играет важную роль для популяризации народного наследия.

— Культура больше насаждается американская, английская, но никак не татарская. А очень хочется, чтобы мои дети, внуки и все остальные знали, насколько наша культура богатая и красивая, — поделилась с «Реальным временем» Алсу Альметова, руководитель фольклорного ансамбля «Урама» из Ульяновска.

Коллектив ездит в этнографические экспедиции по деревням. Собранные песни исполняет на своих выступлениях, в том числе в рамках нынешнего фестиваля, где песни могут забрать в свой репертуар и распространять дальше другие коллективы.

Песни могут забрать в свой репертуар и распространять дальше другие коллективы. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

— Я считаю так: приехали они, спели, нам понравилось — мы обязательно тоже должны ее спеть. Тут жадничать нечего, нужно петь всем, только так мы можем сохранить свою культуру, — считает руководитель ансамбля.

Зрители чувствуют искренность , с которой выступают исполнители. «Очень трогательно, аж мурашки, честное слово! » — призналась Глеза Низамова, которая посещает «Играй, гармонь!» уже восьмой раз.



Зрители чувствуют искренность , с которой выступают исполнители. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

1 / 44 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Ценность фестиваля — в передаче культуры своим детям»



Здесь же, на набережной озера Кабан, сегодня в рамках праздничной программы Дня республики проходит еще один фестиваль «Милли кием», посвященный народному костюму.

— Задача «Милли кием» — в День города дать людям площадку, на которой они могут одеться в национальные одежды. Также предлагаем программу, которая дополняет фестиваль. Упор сделали на этнику в целом, не обязательно татарскую, у нас очень много народов Поволжья. Национальная одежда становится модной, и мы это продвигаем, — рассказал куратор летней программы на набережной озера Кабан Азат Биккинин.

Ильнара Сибгатуллина ежегодно приходит на «Милли кием», в этом году она привела трехлетнего сына Аскара, одетого в татарский национальный костюм. У мальчика в руках игрушечная гармонь. Тюбетейка, в которую он одет, была куплена на «Милли кием» в прошлом году.



— Ценность фестиваля — в передаче культуры своим детям, — убеждена Ильнара.



Ценность фестиваля — в передаче культуры своим детям, — убеждена Ильнара Сибгатуллина. Галия Гарифуллина/ realnoevremya.ru

12-летняя Амина и 11-летняя Милина пришли на фестиваль в чулпах, серьгах с татарским орнаментом и ичигах.



— Очень люблю татарские вещи, которые выполнены в современном стиле, это очень круто, что наша национальность продвигается, — призналась Амина.

Здесь же на набережной озера Кабан сегодня проходит еще один фестиваль «Милли кием», посвященный народному костюму. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Учительница татарского языка Рузия Гимранова тоже пришла с дочерью. Она считает важным, чтобы дети знакомились с национальной одеждой своего народа, знали, как выглядели их предки. На ярмарке педагог купила тюбетейку для дочери и платок с татарским орнаментом.

1 / 47 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Галия Гарифуллина, фото Динара Фатыхова