В Татарстане создали рабочую группу по реализации инвестпроектов «Аммоний 2.0» и «Аммоний 2.А-водород»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане создали рабочую группу по вопросам реализации в Менделеевском районе республики инвестиционных проектов «Аммоний 2.0» и «Аммоний 2.А-водород». Положение о ней и ее состав утвердил кабмин республики.

Председателем рабочей группы назначен министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Его заместителями на этом посту стали министр экономики республики Мидхат Шагиахметов и глава Менделеевского района Радмир Беляев. Секретарем рабочей группы выбран замглавы исполкома муниципалитета по экономике, территории опережающего социально-экономического развития и содействию предпринимательству Ленар Ахметов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в состав рабочей группы включили 14 человек. В их числе гендиректор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров и генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.



Образована рабочая группа в целях координации взаимодействия республиканских органов исполнительной власти с органами местного самоуправления и организациями для рассмотрения вопросов реализации инвестиционных проектов «Аммоний 2.0» и «Аммоний 2.А-водород» в Менделеевском районе Татарстана. Заседания она будет проводить при необходимости как в очной, так и в заочной форме.

Напомним, в 2021 году завод удобрений «Аммоний» зарегистрировал дочернее ООО «Аммоний 2». По данным ЕГРЮЛ, оно находится на территории промзоны в Менделеевске — так же, как и материнская компания.

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Татьяна Демина