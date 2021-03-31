Менделеевский завод удобрений построит дочернее предприятие «Аммоний 2»
Как стало известно «Реальному времени», 30 марта Менделеевский завод удобрений АО «Аммоний» зарегистрировал дочернее ООО «Аммоний 2». Согласно ЕГРЮЛ, оно находится на территории промзоны в Менделеевске — так же, как и материнское АО. У «дочки» тот же директор Дмитрий Макаров. Уставный капитал ООО «Аммоний 2» составил 1 млн рублей, АО «Аммоний» его единственный владелец.
Как основной вид деятельности новой компании заявлено производство удобрений и азотных соединений. А из дополнительных упомянуто производство промышленных газов и прочих основных органических химических веществ, пестицидов, иных агрохимических продуктов и многое другое. На предприятии «Реальному времени» подтвердили, что новое юрлицо будет заниматься реализацией инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству аммиака и карбамида».
Производственный комплекс будет создан на базе существующего и предполагает строительство новых цехов с современными энергосберегающими агрегатами по производству аммиака и карбамида, а также сопутствующих инфраструктурных объектов. Производство планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
— В настоящий момент проводится технико-экономическая оценка проекта. С уверенностью можно сказать, что размер инвестиций составит более 1 миллиарда долларов США. Инвестиции в проект будут складываться из собственных и заемных средств, — сообщили в компании «Реальному времени».
Подробнее о проекте читайте в материале «Реального времени».
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