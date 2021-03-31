Менделеевский завод удобрений построит дочернее предприятие «Аммоний 2»

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», 30 марта Менделеевский завод удобрений АО «Аммоний» зарегистрировал дочернее ООО «Аммоний 2». Согласно ЕГРЮЛ, оно находится на территории промзоны в Менделеевске — так же, как и материнское АО. У «дочки» тот же директор Дмитрий Макаров. Уставный капитал ООО «Аммоний 2» составил 1 млн рублей, АО «Аммоний» его единственный владелец.

Как основной вид деятельности новой компании заявлено производство удобрений и азотных соединений. А из дополнительных упомянуто производство промышленных газов и прочих основных органических химических веществ, пестицидов, иных агрохимических продуктов и многое другое. На предприятии «Реальному времени» подтвердили, что новое юрлицо будет заниматься реализацией инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству аммиака и карбамида».

Фото: Максим Платонов

Производственный комплекс будет создан на базе существующего и предполагает строительство новых цехов с современными энергосберегающими агрегатами по производству аммиака и карбамида, а также сопутствующих инфраструктурных объектов. Производство планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

— В настоящий момент проводится технико-экономическая оценка проекта. С уверенностью можно сказать, что размер инвестиций составит более 1 миллиарда долларов США. Инвестиции в проект будут складываться из собственных и заемных средств, — сообщили в компании «Реальному времени».

Подробнее о проекте читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова