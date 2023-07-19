В 2023 году в школы Татарстана пойдут более 57 тысяч первоклассников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в первые классы школ Татарстана пойдут более 57 тысяч детей. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки республики Светлана Захарова.

— По количеству поданных заявлений мы сегодня ожидаем контингент более 57 тысяч первоклассников. На сегодняшний день через портал государственных услуг подано 42 тысячи заявлений. Остальные, видимо, лично дошли в образовательные организации, — сообщила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за пять лет количество первоклассников увеличилось почти на 7 тысяч человек. Заметнее всего их число выросло в Пестречинском районе республики — примерно в 3,5 раза.



На сегодняшний день в Татарстане работают 1 410 школ. В них обучается почти 487 тысяч детей.

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Татьяна Демина