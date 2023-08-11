В Татарстане собрали более двух миллионов тонн зерна — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

На сегодняшний день татарстанские аграрии собрали уже более 2,1 миллиона тонн зерна. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Обмолочено более половины посевных площадей. Средняя урожайность по республике составляет 27,3 центнера на гектар. Это почти на 10 центнеров меньше, чем в прошлом году.

В Пестречинском районе уточняют, что урожайность озимых сортов лучше урожайности яровых — 32 центнера с одного гектара против 27. По словам аграриев, это неплохой показатель в условиях засухи.

— Погодные условия нас не баловали. У нас выпадение осадков наблюдалось 5 мая в количестве 25 мм. После этого дождей у нас не было. В основном мы занимались корневой подкормкой и листовой подкормкой. За счет этого мы добились такого урожая, — пояснил главный агроном агрофирмы «Ак Барс Пестрецы».

Лидером по объему собранного урожая стал Тетюшский район, где собрали 1 157 тысяч тонн зерна. На втором месте — Буинский район (103,1 тысячи тонн). В Спасском районе собрали 88,4 тысячи тонн, в Заинском — 77 тысяч тонн, в Спасском — 88,4 тысячи тонн.



Напомним, в Татарстане действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 3 июля в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи. Он продлится до особого распоряжения.



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Елизавета Пуншева