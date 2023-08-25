Сооснователя Finiko Кирилла Доронина признали банкротом

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом. В отношении него ввели процедуру реализации имущества на срок 6 месяцев.

Финансовым управляющим стала Елена Шуляковская. Суд обязал Доронина передать ей все имеющиеся у него банковские карты.

Напомним, в апреле в отношении Доронина ввели процедуру банкротства. Тогда требование на 100 с лишним миллионов рублей от истца — ООО «Вента» — включили в состав третьей очереди.

Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества сооснователя финансовой пирамиды или вопроса о продлении срока процедуры реализации имущества гражданина назначили на 26 января 2024 года.

Доронин также подавал заявление о якобы фальсификации документов со стороны ООО «Вента» — суд в удовлетворении отказал.

realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Напомним, уже в октябре дело криптопирамиды Finiko может быть направлено для утверждения в прокуратуру и суд. Из основного дела Finiko в декабре 2022-го были выделены два новых — одно в отношении казанской «звезды 10-го уровня» Лилии Нуриевой, заключившей досудебное соглашение с силовиками, второе — по десяти арестованным фигурантам: это Кирилл Доронин, «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, а также Анна Серикова, Баир Самбуев, Екатерина Бозоева, Алена Ларионова, Екатерина Казачкова и Антон Семыкин. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, а также в организации и участии в преступном сообществе.

По версии следствия, с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны, гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день! В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в интернете, в том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям. Ущерб по выделенным делам «горячей десятки» и досудебщицы оценен в 179 млн рублей, потерпевшими признаны 160 человек.

Расследование основного дела о «финикийских» аферах продолжается. В нем фигурируют неустановленные создатели и участники ОПС, а также 11 беглых фигурантов. Среди них трое объявленных в международный розыск соратников Доронина — Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и восемь человек, объявленных в федеральный розыск.

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