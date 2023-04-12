Арбитражный суд Татарстана признал основателя Finiko Кирилла Доронина банкротом

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина признали банкротом. Такое решение по заявлению московской фирмы «Вента» принял Арбитражный суд Татарстана.

— Включить требование общества с ограниченной ответственностью «Вента» в реестр требований кредиторов гражданина Доронина Кирилла Леонидовича в состав третьей очереди в размере 69 112 000 руб. — основной долг, 31 942 962 руб. — проценты за пользование займом, 20 000 000 руб. — неустойка, 30 000 руб. — государственная пошлина, — сказано в материалах дела.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства заявителя о введении в отношении должника процедуры банкротства — реализации имущества. Следующее заседание состоится 18 августа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре «Реальное время» писало, что на Кирилла Доронина в этом году было заведено несколько исполнительных производств по взысканию налогов и сборов на общую сумму в 385,6 тысячи рублей.

Напомним, Кириллу Доронину предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества.

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Айрат Назипов