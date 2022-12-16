«Финикиец» Зыгмунтович подтвердил, что ждет суда по экстрадиции

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Соратник основателя криптовалютного проекта Finiko Кирилла Доронина Зыгмунт Зыгмунтович вышел в эфир и подтвердил, что ждет суда по экстрадиции.



— Я ожидаю суда об экстрадиции в Дубае. Я сам обратился в органы власти с заявлением, — сказал он.

В ноябре Генпрокуратура России сообщала, что Зыгмунтовича задержали в Арабских Эмиратах, но вопрос об экстрадиции решен не был.

«Финикийцу» заочно предъявлены обвинения в причастности к ОПС и мошенничестве в особо крупном размере. В августе 2021 года Зыгмунтович был заочно арестован Вахитовским райсудом Казани. Под арестом оказалась и его недвижимость в Татарстане — жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль.



По данным следствия, Россию Зыгмунтович покинул еще с двумя соратниками создателя проекта Кирилла Доронина — Эдвардом и Маратом Сабировыми.

Коллаж Никиты Коновальцева

«Реальному времени» удалось ознакомиться с текстом «итогового» обвинения лидеру криптовалютного проекта Finiko Кириллу Доронину. На 115 листах следователи МВД России расписали роли каждого из пойманных и беглых фигурантов дела, а также детали прощания с деньгами каждого из 160 потерпевших (их количество еще может вырасти). Большинство получателей этого статуса — москвичи. В деле фигурируют потери от 97 тысяч до 18 млн рублей. Также впервые силовики засветили три иностранные компании, созданные в интересах Finiko. Подробнее — в материале нашего издания.

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Маргарита Головатенко