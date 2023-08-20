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Минобороны: российские ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника

14:26, 20.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: российские ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новопетриковка, Зайцево, Яковлевка, Павловка, Семигорье Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области, Каменка, Новоалексеевка Херсонской области и Лисичанск Луганской Народной Республики, — сказал он.

В ночь на воскресенье украинский беспилотник предпринял попытку пролета на Москву. В Ростовской области предприняли попытку теракта с использованием дронов-камикадзе.

Участники конференции «Беспилотная авиация — технологии двойного назначения в условиях войны и мира» на форуме «Армия-2023» сегодня обсудили перспективы массового производства БПЛА в России.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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