Минобороны: российские ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



— Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новопетриковка, Зайцево, Яковлевка, Павловка, Семигорье Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области, Каменка, Новоалексеевка Херсонской области и Лисичанск Луганской Народной Республики, — сказал он.

В ночь на воскресенье украинский беспилотник предпринял попытку пролета на Москву. В Ростовской области предприняли попытку теракта с использованием дронов-камикадзе.

Участники конференции «Беспилотная авиация — технологии двойного назначения в условиях войны и мира» на форуме «Армия-2023» сегодня обсудили перспективы массового производства БПЛА в России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко