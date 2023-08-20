Мэр Москвы сообщил о попытке пролета беспилотника

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В ночь на воскресенье украинский беспилотник предпринял попытку пролета на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



— Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена, — написал он в своем telegram-канале.

Собянин поблагодарил военных за работу.

В Минобороны России сообщили, что Киев предпринял попытку атаки беспилотником самолетного типа по объектам Москвы и Московской области, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Ступинском районе.

Накануне российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Инцидент произошел 19 августа около 14.00 по московскому времени.

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Маргарита Головатенко