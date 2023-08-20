Ростовскую область пытались атаковать дроны-камикадзе

В Ростовской области предприняли попытку теракта с использованием дронов-камикадзе, сообщил губернатор Василий Голубев.



— По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска, — сказал он.

Жертв и разрушений в результате падения дронов нет.

В ночь на воскресенье украинский беспилотник предпринял попытку пролета на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Минобороны России сообщили, что Киев предпринял попытку атаки беспилотником самолетного типа по объектам Москвы и Московской области, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Ступинском районе.

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Маргарита Головатенко