На форуме «Армия-2023» обсудили перспективы развития беспилотников

Участники конференции «Беспилотная авиация — технологии двойного назначения в условиях войны и мира», на форуме «Армия-2023» обсудили перспективы массового производства БПЛА в России, сообщили в Минобороны.



Специалисты обсудили стимулирование и создание условий для ускорения разработки и применения перспективных беспилотников, организацию массового серийного производства разработанных и проверенных БПЛА, а еще поддержку и участие в организации спортивных и общих культурно-массовых мероприятий по заданной тематике.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем. Такое заявление на Московском урбанистическом форуме сделал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ведомство утвердило перечень из 5 110 специальностей, по которым планируется обучать в колледжах. В перечне появилось более 250 новых профессий, в числе которых оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.

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Маргарита Головатенко