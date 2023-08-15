СПЧ: проблема, связанная с миграцией, вышла на уровень национальной безопасности

Проблема, связанная с миграцией в России, вышла на уровень национальной безопасности, заявил «РИА Новости» член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.



— У нас до сих пор нет нормальной системы контроля ни за мигрантами, ни за работодателями. Также мы понимаем прекрасно, что сейчас происходит очень опасный процесс — угроза многонациональному миру, который с большим трудом был достигнут Россией, это многонациональный договор взаимоуважения, понимания, взаимопомощи, — сказал он.

Кабанов отметил: «Русский мир — это не только русские, это очень важно», однако сейчас в этом отношении наблюдается реальный рост.

По его словам, в настоящее время наблюдается подмена понятий: людей, обращающихся к властям и указывающих на проблемы, «считают экстремистами», тогда как проповедующих радикальные течения к таковым не относят.

— Проблема реально вышла на уровень национальной безопасности, ее невозможно запихать под шкаф, но ее надо решать, — заключил Кабанов.

По предварительным данным, миграционный прирост только в Татарстане по итогам первого квартала 2023 года составил 2 209 человек. Это почти в 1,8 раза больше, чем за январь — март прошлого года (1 248 граждан).

С января по июнь 2023-го в России зарегистрировались 18,6 тысячи иностранных индивидуальных предпринимателей (ИП). Это в два раза больше прошлогоднего показателя (7,8 тысячи).

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Маргарита Головатенко