В Татарстане миграционный прирост увеличился почти в 1,8 раза

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

По предварительным данным, миграционный прирост в Татарстане по итогам первого квартала 2023 года составил 2 209 человек. Это почти в 1,8 раза больше, чем за январь — март прошлого года (1 248 граждан).

За первые три месяца 2023 года в Татарстан прибыли 17 919 мигрантов. Выбыли из него за этот период 15 710 человек.

Миграционный прирост за счет представителей других стран составил 1 427 человек, в том числе 1 321 из государств-участников СНГ. Еще 782 гражданина прибыли из других регионов России.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, по итогам прошлого года в Татарстане зарегистрировали миграционный прирост — 9 478 человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 17%, или на 2 010 лиц.

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Татьяна Демина