Иностранные предприниматели стали в два раза чаще регистрироваться в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С января по июнь 2023-го в России зарегистрировались 18,6 тысяч иностранных индивидуальных предпринимателей (ИП). Это в два раза больше прошлогоднего показателя (7,8 тысяч), пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Порядка 11 тысяч зарубежных предпринимателей зарегистрированы в новых регионах России. Всего в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начали свою деятельность 54,8 тысяч предпринимателей с начала года.

— Чаще всего предпринимательскую деятельность в России разворачивают мигранты из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Они выбирают форму ИП, потому что это дает больше возможностей для трудовой активности. Так проще работать таксистом, оказывать услуги по ремонту и строительству, — выразил мнение председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Всего за пять месяцев этого года в России зарегистрировали 431 тысячу ИП. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда за с января по июнь было зарегистрировано 342 тысячи ИП.

Напомним, многие зарубежные бренды решили покинуть российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. В середине апреля нынешнего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лишь 120 из работавших в России иностранных компаний ушли с российского рынка.

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Айрат Назипов