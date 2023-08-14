Глава Дагестана: в Махачкале произошел взрыв на АЗС — погибли пять человек

На АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, десять — пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале.



— На месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧС России по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника, — указал Меликов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана, число пострадавших от взрыва на автозаправке достигло 20 человек.

По данным источников telegram-канала Shot, число пострадавших возросло до 70 человек, насчитывается десять погибших. Информация не подтверждена.

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Маргарита Головатенко