«Дело Чекалиных и Митрошиной — это сигнал рынку блогинга, что пришло время легализоваться»

При каких условиях блогеры могут снять с себя уголовную ответственность

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. «Первыми» тут стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. На этой неделе стало известно об аналогичном обвинении в адрес Александры Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

Хронология дел против блогеров — информация о делах поступает раз в неделю

Об первом уголовном деле в отношении Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема стало известно 7 марта. По данным следствия, блогерша с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Доходы были перечислены на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц. В итоге следствие считает, что Чекалина «незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей».

Блогеры Валерия и Артем Чекалины. Фото: Instagram (признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации)/ler_chek

Второе дело возбудили через неделю с лишним о факту легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, супруги легализовали 130 млн рублей и приобрели на них доллары, чтобы замаскировать источник их происхождения.

21 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 120 млн рублей. По данным следствия, в период с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ. Для этого после поступления денег на расчетный счет она переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Сейчас блогер находится в ОАЭ.

Фото: alexandramitroshina_vk/VK

Уже на следующий день в СМИ появились сообщения о проверке автора марафона желаний, блогера Елены Блиновской на факт уклонения от уплаты налогов. Однако сама она потом это опровергла:



— Это реально откровенно фейковые новости, которые все распространяют друг за другом. Понятно, что это тема сейчас горячая, но давайте печатать по объективным основаниям. Мои юристы держат руку на пульсе 24/7, никакой информации ни у них, ни у меня об этом нет.



«До сих пор государство не сильно интересовалось блогосферой»

Дело прокомментировал пояснил Алим Бишенов, партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners:

— К сожалению, блогеру Митрошиной избежать уголовной ответственности путем релокации в ОАЭ не получится. В этом случае российские спецслужбы при наличии судебной перспективы уголовного дела будут инициировать процесс экстрадиции при обязательном соблюдении российских уголовно-процессуальных норм.

Юрист отмечает, что в настоящее время имеются резонансные кейсы экстрадиции из ОАЭ — например, дело организатора казанской финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова:

— Легальные основания для преследования лиц, использующих схему «дробления бизнеса», были представлены еще в 2017 году, а позже расширены в 2018 и 2022 годах. Закон характеризует ситуацию, при которой создается видимость действий нескольких лиц, на самом деле прикрывающих деятельность одного налогоплательщика, как способ ухода от налогов. Поэтому с юридической точки зрения ничего неожиданного в том, что в отношении блогеров было возбуждено уголовное дело, нет. Согласно ст. 198 УК РФ у них все еще остается возможность снять с себя уголовную ответственность, но только при уплате всех положенных пошлин и пеней, поскольку это первое их нарушение по этой статье. Другой вопрос, что до сих пор государство не сильно интересовалось блогосферой, а сейчас подход, очевидно, изменился. Дело Чекалиных и Митрошиной — это сигнал рынку блогинга, что пришло время легализоваться, — заключил юрист.

«Мы ожидаем, что до конца года будет введен отдельный контроль со стороны ИФНС»

По мнению экспертов, в ближайшее время государство продолжит ужесточать контроль за деятельностью блогеров:

— Государство взяло под контроль индустрию блогеров и транзакций в этой сфере. Мы ожидаем, что до конца года будет введен отдельный контроль со стороны ИФНС и правоохранителей: диджитал-мониторинг, контрольные закупки, анализ операций по связям. Возможно, учет будет вестись неформально, по оценке их оборотов. Будет поставлен план сбора налогов с этой отрасли. Повысят ответственность контрагентов за различные операции — бартер, безвозмездные, карточные переводы и кеш, — пояснил Василий Мельник, управляющий партнер юридического бюро А+.

Как отметил юрист, это означает, что блогерам необходимо уже сейчас самостоятельно провести ревизию своих бизнес-моделей:

— Какая выбрана организационно правовая форма, какой налоговый режим учета операций — всех этих аспектов. Особенно чувствительными риски будут, если блогер живет за пределами РФ более 183 дней и/или осуществляет трансфер денег из РФ, — сообщил Мельник.