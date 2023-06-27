В России хотят создать орган по контролю за деятельностью блогеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный для осуществления контроля за деятельностью блогеров. Об этом «РИА Новости» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ депутаты внесут в Госдуму в июле.

— В законопроекте будут определены права и обязанности блогеров, определен уполномоченный орган для осуществления контроля за их деятельностью, — пояснила Лантратова.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале мая вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности. В тексте указывается, что целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний.

В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. «Первыми» стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявили Александре Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

Еще одного блогера, Елену Блиновскую, задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. По словам ее адвоката, Блиновская выплатила 30 миллионов рублей в рамках уголовного дела.

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Айрат Назипов