Метшин: наиболее вероятное место для парка «Кырлай» — угол возле парка Победы

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Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что сейчас рассматривается три возможных места размещения парка «Кырлай». Об этом он сообщил в ходе прямого эфира.

По словам градоначальника, наиболее вероятное место — угол возле торгового центра «Парк Хаус» рядом с парком Победы. Там под эти цели можно выделить до 14 га земли.

В выборе нового размещения парка «Кырлай» примет участие и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он уже дал свое согласие.

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

Сейчас в Казани идут работы по демонтажу парка аттракционов «Кырлай». На его месте планируется разместить Соборную мечеть. Первый камень Соборной мечети в Казани заложат уже в этом месяце, 20 мая.

О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. В этот же день дали старт Международному конкурсу на разработку ее эскизного проекта.



Артем Гафаров