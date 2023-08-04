В Татарстане вновь ожидается гроза и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, ночью и утром в субботу, 5 августа, в Татарстане местами возможен туман. Днем и вечером ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15—20 м/с.

Гроза и сильный ветер в Татарстане прогнозировались и на пятницу, 4 августа. Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов, в целом по республике — от +27 до +32°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Грозы в Татарстане Гидрометцентр республики прогнозировал и на 2, и на 3 августа. Порывы ветра могли достигать 20 м/с.

Напомним, в прошлую субботу, 29 июля, на Татарстан и еще семь регионов после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. В Марий Эл погибли восемь татарстанцев, отдыхавших на озере Яльчик.

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Татьяна Демина