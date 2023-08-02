В Татарстане 2 и 3 августа ожидаются грозы и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие часы ухудшится погода. Гидрометцентр республики предупреждает, что в среду и четверг, 2 и 3 августа, ожидаются грозы и сильный ветер.

По прогнозу, сегодня до конца дня и вечером, а также завтра грозы возможны местами. Кратковременные порывы ветра могут достигать 15—20 м/с. Ночью 3 августа ожидается туман.

В Казани сегодня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +27—29 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +24 до +29°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на прошлой неделе на Татарстан и еще семь регионов после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. В Марий Эл погибли восемь татарстанцев, отдыхавших на озере Яльчик.

Руководитель ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» Сергей Захаров рассказывал, что 29 июля в Зеленодольске, Камском Устье и Лаишево порывы ветра достигали 27 м/с. Наблюдались сильные грозы.

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Татьяна Демина