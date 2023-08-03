Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 4 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, ночью в пятницу, 4 августа, местами в Татарстане возможен туман. Днем и вечером ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра 15—20 м/с.

Ухудшение погоды прогнозировалось и на четверг, 3 августа. Местами ожидаются грозы. Кратковременные порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.



Сегодня днем в Казани ожидается от +27 до +29 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлые выходные на Татарстан и еще семь регионов после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. В Марий Эл погибли восемь татарстанцев, отдыхавших на озере Яльчик.

Руководитель ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» Сергей Захаров рассказывал, что 29 июля в Зеленодольске, Камском Устье и Лаишево порывы ветра достигали 27 м/с. Наблюдались сильные грозы.



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Татьяна Демина