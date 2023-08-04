Сегодня в Казани дождь и до +30 градусов

В пятницу, 4 августа, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +27 до +32 °С.



В Казани также ожидается западный, северо-западный ветер порывами 3—8 м/с. Местами они могут достигать 12 м/с. В целом по Татарстану порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Татарстане в ближайшие выходные и в начале следующей недели ожидается жара. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух может прогреваться до +33 градусов.



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Татьяна Демина