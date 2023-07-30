Штормовое предупреждение в Татарстане продлится до 1 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане целую неделю наблюдалась неустойчивая погода с усилениями ветра и ливнями, она продлится до 1 августа, сообщил руководитель ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» Сергей Захаров на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РТ.



28 июля были сформированы два штормовых предупреждения — о сильной жаре до +37 градусов и о сильном ветре порывами до 28 м/с. В Зеленодольске, Камском Устье и Лаишево 29 июля порывы ветра достигали 27 м/с, были сильные грозы, локально прошел град.

— На сегодня также действует штормовое предупреждение. В понедельник кратковременный дождь, гроза, град, ветер юго-восточный 6—11 м/с, порывами 15—20 м/с, локально до 18—23 м/с, — сообщил Сергей Захаров, уточнив, что неустойчивая погода ожидается и 1 августа, — сказал Захаров.

Потепление начнется в среду, 2 августа: воздух прогреется до +29 градусов. Местами возможен дождь. Ветер начнет стихать, утверждает Сергей Захаров.

— Расслабляться еще рано. Прошу внимательно отнестись. Погода, к сожалению, неустойчивая, — заявил Рустам Нигматуллин, выслушав доклад Сергея Захарова.

29 июля ураган обрушился не только на Татарстан, но и еще на семь регионов Приволжского федерального округа. В результате пострадали почти 80 человек, в том числе восемь граждан погибли в соседней Республике Марий Эл.

В Казани в здании Кабмина Татарстана провели заседание оперштаба по ликвидации последствий урагана, обрушившегося на республику в субботу, 29 июля. В столице Татарстана сильный ветер повредил кровли 15 зданий, повалил 165 деревьев и крупных веток, а также привел к 129 авариям на сетях электроснабжения.

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Маргарита Головатенко