В Поволжье из-за непогоды пострадали 76 человек, погибли 9

В Приволжском федеральном округе из-за ливня и сильного ветра накануне пострадали 76 человек, из них девять погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.



В 520 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение, упали 550 деревьев. У 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли.

Спасатели МЧС России помогают ликвидируют последствия непогоды: убирают поваленные деревья, расчищают дороги. Населению оказывают адресную помощь, во всех пострадавших от стихии регионах создали межведомственные оперативные штабы.

В столице Татарстана наблюдался шквалистый ветер. Он повалил деревья, заборы и кровлю некоторых зданий.

А в Пестречинском районе Татарстана возле села Богородское отключилось электричество. Свет пропал приблизительно за полчаса до начала урагана.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Татарстану вечером поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском районах Татарстана и в Казани.

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Маргарита Головатенко