В Татарстане выделили дополнительные 8 млн рублей на обработку территорий от грызунов
На профилактические обработки открытых территорий от грызунов выделили дополнительные средства — около 8 млн рублей. Об этом объявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Одобрение на дополнительное финансирование продолжения обработок территорий от грызунов дал раис Татарстана Рустам Минниханов.
— На сегодня 82% подлежащих территорий по всей республике обработано от клещей, это 1 436 га. И обработано 94% площадей от грызунов — это 465 га на сегодня, — сказала Любовь Авдонина.
В апреле Любовь Авдонина рассказывала, что в Татарстане на профилактические обработки открытых территорий от грызунов, клещей и личинок малярийных комаров ежегодно выделяют около 38 миллионов. Они проводятся на кладбищах, в летних лагерях, в парках, скверах и прочих местах массового пребывания людей проводятся каждый год и организуются местными властями.
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