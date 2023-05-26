В Татарстане выделили дополнительные 8 млн рублей на обработку территорий от грызунов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На профилактические обработки открытых территорий от грызунов выделили дополнительные средства — около 8 млн рублей. Об этом объявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Одобрение на дополнительное финансирование продолжения обработок территорий от грызунов дал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— На сегодня 82% подлежащих территорий по всей республике обработано от клещей, это 1 436 га. И обработано 94% площадей от грызунов — это 465 га на сегодня, — сказала Любовь Авдонина.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле Любовь Авдонина рассказывала, что в Татарстане на профилактические обработки открытых территорий от грызунов, клещей и личинок малярийных комаров ежегодно выделяют около 38 миллионов. Они проводятся на кладбищах, в летних лагерях, в парках, скверах и прочих местах массового пребывания людей проводятся каждый год и организуются местными властями.



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Татьяна Демина