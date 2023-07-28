Годовая инфляция в Татарстане в июне оказалась ниже общероссийского уровня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Годовая инфляция в Татарстане в июне нынешнего года составила 2,2%. Это ниже общероссийского уровня, который составил 3,3%, следует из материалов отделения Национального банка по Татарстану Волго-Вятского Главного управления ЦБ России.

К ускорению годового роста цен в республике привели ослабление рубля, повышение спроса на ряд непродовольственных товаров и увеличение туристического потока в регион.

За месяц в регионе подорожали цены на овощи. Также замедлилось снижение цен на стройматериалы. Это объясняется повышенным спросом на них на фоне растущих объемов жилищного строительства, в том числе индивидуального, и реализации крупных инфраструктурных проектов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом месяце по сравнению с маем увеличился годовой прирост цен на услуги гостиниц и экскурсии. Это произошло из-за роста турпотока в республику.

В июне 2023-го годовая инфляция составила 2,21% — она ускорилась впервые с начала года. В январе годовая инфляция в Татарстане оценивалась в 11,55%, в феврале — в 10,74%. В марте она замедлилась до 1,91%, в апреле — до 1,08%, а в мае — до 0,93%.

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Айрат Назипов