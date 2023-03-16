В феврале годовая инфляция в Татарстане оказалась меньше, чем в январе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в феврале 2023 года инфляция в годовом выражении составила 10,74%. Она оказалась меньше, чем в январе этого же года, когда показатель оценивался в 11,55%.

С начала года потребительские цены в Татарстане выросли на 1,3%. По сравнению с январем 2023-го они увеличились на 0,34%.

Продукты питания в Татарстане в феврале в годовом выражении подорожали на 10,07%, с начала года — на 2,03%, а по сравнению с январем этого же года — 0,7%. На плодоовощную продукцию цены выросли на 7,26%, 19,85% и 6,26% соответственно.

Непродовольственные товары в Татарстане в феврале 2023-го подорожали на 10,32% в годовом выражении. С начала года цены на них почти не выросли (+0,09%), а по сравнению с январем они и вовсе подешевели на 0,18%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Индекс потребительских цен в сфере услуг в феврале в годовом выражении составил 12,35% после 12,83% в январе. С начала года их стоимость подорожала на 2,19%, а за месяц — на 0,64%.

Базовый индекс потребительских цен в феврале 2023 года составил 12,08% в годовом выражении и 0,12% в месячном, сообщает Татарстанстат. Он исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.



По официальному прогнозу Минэкономразвития России, инфляция в стране в 2023 году ожидается на уровне 5,5%. Центробанк прогнозирует ее в диапазоне 5—7%

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Татьяна Демина