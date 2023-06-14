В Татарстане годовая инфляция в конце весны оказалась меньше 1%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Годовая инфляция в Татарстане продолжает замедляться, выяснило «Реальное время», изучив данные за первые пять месяцев 2023 года. В мае она составила 0,93% после 11,55% в январе, 10,74% в феврале, 1,91% в марте и 1,08% в апреле.



По сравнению с апрелем потребительские цены в последнем месяце весны почти не изменились — они увеличились на 0,06%. По отношению к декабрю прошлого года они выросли на 1,88%.

Подорожали за год в Татарстане услуги — на 8,25% по сравнению с маем 2022 года. По отношению к апрелю этого года ценник увеличился на 0,5%, а к декабрю прошлого года — на 4,23%.

Продукты питания в мае по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го подешевели на 1,46%. В месячном выражении цены снизились на 0,45%, а по отношению к концу прошлого года они выросли на 1,97%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подешевели за год в Татарстане в том числе и овощи — на 8,05%. По сравнению с апрелем цены в мае оказались ниже на 6,52%. При этом с начала года они увеличились на 14,76%.

Непродовольственные товары в мае 2023 года подешевели в годовом выражении на 1,4%. За месяц цены на них выросли на 0,24%, а с декабря прошлого года — на 0,3%.



Напомним, в прошлом году потребительские цены в Татарстане по отношению к 2021-му выросли на 14,05%. Продукты питания подорожали на 16,31%, непродовольственные товары — на 14,65%, а услуги — на 10,24%.



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Татьяна Демина