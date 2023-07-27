Затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани увеличились на 16%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

На оплату труда работников муниципальных учреждений Казани в первом полугодии 2023 года потратили 14,1 млрд рублей. Сумма, по сравнению с январем — июнем прошлого года, выросла на 16%, или на 1,9 млрд, подсчитало «Реальное время», изучив данные Финансового управления города.

На 1 июля 2023 года среднесписочная численность работников муниципальных учреждений столицы Татарстана составила 37 644 человека. Это на 713 сотрудников больше, чем на конец первого полугодия прошлого года.

За январь — март этого года фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани с учетом страховых взносов составляли 6,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за первый квартал 2022 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани в прошлом году составили 22,6 млрд рублей. По сравнению с 2021-м они выросли на 14,8%, или на 2,9 млрд.

Напомним, за январь — июнь 2023 года фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих Казани, с учетом страховых взносов, составили 834,3 млн рублей. Это на 22% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Среднесписочная численность муниципальных служащих на начало июля составляла 1 681 человек.

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Татьяна Демина