Расходы на зарплату муниципальных служащих Казани выросли почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За январь — июнь 2023 года фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих Казани, с учетом страховых взносов, составили 834,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 22%, или 151,7 млн рублей, подсчитало «Реальное время», изучив данные Финансового управления города.

Среднесписочная численность муниципальных служащих города на 1 июля составила 1 681 человек. За квартал их количество увеличилось на 31 — на 1 апреля их насчитывалось 1 650, а по сравнению с аналогичной датой 2022 года — на 55 работников.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, за январь — март 2023 года фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих столицы Татарстана с учетом страховых взносов составили 395,7 млн рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года они выросли на 71,4 миллиона, или на 22%.

В 2022 году в Казани фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих с учетом страховых взносов достигли почти 1,53 млрд рублей. В 2021-м они составили 1,49 млрд рублей.

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Татьяна Демина