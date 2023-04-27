Расходы на зарплату работников муниципальных учреждений Казани увеличились на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — март 2023 года фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани с учетом страховых взносов составили 6,1 миллиарда рублей. Это на 15% больше, чем за первый квартал прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные финансового управления города.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений Казани на 1 апреля текущего года составила 37 575 человек. Это на 233 сотрудника больше, чем на аналогичную дату 2022 года.

Напомним, фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани в прошлом году составили 22,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2021-м они выросли на 14,8%, или на 2,9 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений Казани на 1 января 2023 года составила 36 878 человек. За 12 месяцев их стало меньше на 408 человек.



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Татьяна Демина