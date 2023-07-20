В суд Казани доставили «легионера» из дела о подготовке теракта в танковом училище

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В ближайшие минуты Советский райсуд Казани приступит к рассмотрению ходатайства СК об аресте 29-летнего Сергея Новикова, обвиняемого в причастности к деятельности террористической организации. По версии ФСБ, МВД и СК, он планировал вывести из строя танки и бронетранспортеры на полигоне Казанского высшего командного танкового училища.



Следователь Айрат Гиниятуллин намерен ходатайствовать о проведении заседания в закрытом режиме.

На вопросы журналистов задержанный не отвечает и прячет лицо.

Новикова задержали в Казани в ночь на среду. По данным источников «Реального времени», на первом же допросе он частично признал вину. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. По данным источников «Реального времени», вину задержанный полностью признал.

Интересы обвиняемого на заседании суда будет представлять адвокат по назначению Светлана Балянина. Ранее ее подзащитным был историк и сотрудник подразделения Росгвардии Игорь Птицин, приговоренный к пожизненному сроку за серию убийств и нападений на девушек и женщин в Казани.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, этой весной Новиков стал сторонником запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»* и планировал устроить теракт недалеко от Казанского высшего танкового командного училища — намеревался поджечь военную технику. Для чего сделал схрон с 17 бутылками зажигательной смеси на улице Дубравной — неподалеку от танкового полигона и своего дома. При обыске у него нашли не меньше шести систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, квадрокоптер, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое.

Дело расследуют сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ при оперативном сопровождении коллег из регионального Управления ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД республики. Не исключено, что сегодняшний судебный процесс будет переведен в закрытый режим.

*запрещенная в России террористическая организация

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Ирина Плотникова