«Частично признает»: в Казани СК просит ареста «легионера», готовившего теракт в танковом училище

Сегодня казанский суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для 29-летнего Сергея Новикова, задержанного в ночь на среду сотрудниками УФСБ и ЦПЭ МВД по Татарстану. Ему уже предъявлено обвинение в причастности к деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), вину он частично признает, сообщают источники «Реального времени».



Ходатайство об аресте Новикова поступило в канцелярию Советского суда Казани. Делом занимаются следователи первого отдела по особо важным делам Следкома по РТ, отдел специализируется на раскрытии самых тяжких преступлений.

Задержанный женат, официально нигде не работает и имеет в активе погашенную судимость. В в 2013-м году Новикова, на тот момент студента-третьекурсника профучилища, привлекали за возбуждение ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ) — на его странице силовики нашли материалы так называемого «Белого букваря», признанного экстремистским за пропаганду фашизма и положительного образа скинхедов. Тогда Советский райсуд приговорил признавшего вину экстремиста к исправительным работам на КОМЗе, где он параллельно с учебой трудился радиомехаником.

realnoevremya.ru

По версии силовиков, уже в 2023-м повзрослевший Новиков состоял в запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России» и планировал устроить теракт недалеко от Казанского высшего танкового командного училища — намеревался поджечь военную технику. Для чего сделал схрон с 17 бутылками зажигательной смеси на улице Дубравной — неподалеку от танкового полигона и своего дома. При обыске у него нашли 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, а также квадрокоптер, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое.

В УФСБ факт задержания подтверждают. В СК это дело пока не комментируют.