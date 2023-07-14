Для школ Татарстана закупают более 4,5 тысячи государственных символов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Министерство образования и науки Татарстана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» закупит государственную символику для учебных заведений на сумму более 21 млн рублей. Источники финансирования — федеральный и республиканский бюджеты. Несколько тысяч российских и татарстанских флагов и гербов поставят в школы республики до 30 сентября. Детали — в нашем материале.

Флаги для улицы и помещений, гербы: что необходимо школам республики?

Татарстанский Минобраз объявил два тендера на приобретение госсимволики для школ — на 10,5 млн и 10,6 млн рублей. Согласно перечню необходимых предметов, в рамках первой госзакупки исполнитель должен поставить:

флаги России и Татарстана для флагштока — по 75 штук (всего 150);

флагштоки уличные — также по 75 единиц (всего 150);

флагштоки настольные с одним флагом России и Татарстана — по 750 (всего 1,5 тысячи);

протокольные флаги страны и республики — по 75 (всего 150);

гербы региона и страны (большие) — по 75 (всего 150);

гербы региона и страны (малые) — по 75 (всего 150).

исполнитель должен поставить: Победитель первого тендера должен поставить флаги России и Татарстана для флагштока — по 75 штук (всего 150). скриншот realnoevremya.ru документации закупки

Таким образом, всего будет закуплено 2 250 тысячи предметов, из которых в равной доле 1 125 будет относится к государственной символике России и столько же к Татарстану. Что касается второго тендера, то его список предметов выглядит точно также, за исключением количества товаров — по каждой позиции нужно поставить по 76 штук (соответственно настольных флажков — 760). Выходит, что в рамках еще одной закупки будет приобретено 2 280 символов. Всего в учебные учреждения региона поступит 4 530 предметов.

Флаг для улицы должен иметь размеры 150 на 225 сантиметров. Он должен выдерживать температуры воздуха от +50 по -50 градусов по С, а также быть устойчивым к непогоде. Флагштоки для них будут выполнены из алюминия и достигать высоты не менее 9 метров. Кроме того, в комплекте к ним полагается 500-килограммовое бетонное основание. Что касается настольных флагштоков, размеры флагов будут составлять 15 на 22 сантиметра. Материалом для их оснований будет латунь. Гербы же будут состоять из двух материалов — основание станет дерево, а картинку нанесут на ткань. Большие будут иметь размеры 70 на 50 сантиметров, а малые -35 на 43.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана на закупку направят лишь 4 млн рублей



В прошлом году Татарстан победил в конкурсном отборе регионов на оснащение школ государственной символикой в 2023 году. Как рассказывали «Реальному времени», в Минобрнауке республики, всего госсимволами оснастят 1 579 общеобразовательных организаций. При этом в министерстве подчеркивали, что регион софинасирует 19% затрат на закупку, а все остальные средства будут выделены из федерального бюджета. Таким образом, из 21 миллиона рублей, что направят на реализацию нынешней закупи доля республиканского бюджет составит лишь чуть более 4 миллионов рублей.

Всего в числе победителей оказалось 47 субъектов России, а общее количество заявленных школ достигло 22 тысяч. Количество образовательных учреждений Татарстана в этом перечне оказалось самым большим, на втором месте находится Башкирия — 1 203 школы, а на третьем Свердловская область — 1 108. Самое маленькое число объектов заявлено в городе Байконур (7 школ), который также принял участие в данном отборе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, сам конкурс стартовал 10 июня 2022 года, а за несколько дней до его начала стал известен список предметов, которые войдут в рекомендуемый набор для одного учреждения:

российский флаг для флагштока;

10 настольных флагштоков с одним флагом;

флагшток уличный;

протокольный флаг России;

большой герб России;

малый герб России.

Тогда же в пресс-службе Минобрнауки отметили, что для Татарстана этот список будет увеличен за счет равного количества символики России и региона. При этом в тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для 31 региона страны на приобретение государственной символики для школ. Всего на покупку комплектов, в которые входят герб России, флаг и флагштоки, для 11 тысяч школ направили 970 миллионов рублей. Средства получили Мордовия, Кировская, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области. Тогда Татарстан не попал в перечень регионов, где существовала необходимость срочной закупки.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Максим Кокунин