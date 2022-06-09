Школы Татарстана получат государственную символику России и республики в равном объеме

Фото: Максим Платонов

Образовательные учреждения Татарстана оснастят государственной символикой России и республики в равном объеме. Об этом «Реальному времени» рассказали в региональном Министерстве образования и науки.

7 июня в пресс-службе ведомства назвали список предметов, которые вошли в рекомендуемый набор для учебных заведений, среди них:

российский флаг для флагштока;

10 настольных флагштоков с одним флагом;

флагшток уличный;

протокольный флаг России;

большой герб страны;

малый герб.

Однако сегодня в министерстве добавили, что для школ республики данный набор будет увеличен за счет такого же количества предметов с символикой Татарстана.

13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования». Так, все школы страны обеспечат государственной символикой в рамках национального проекта «Образование». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, поднятие флага во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Этот элемент школьной жизни можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.



Фото: tatarstan.ru

Уже 21 апреля Минобрнауки РТ сообщило, что в школах республики планируется начинать занятия с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана.

В первый раз эту церемонию провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. Отмечается, что теперь традиция продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания и в профильных сменах Министерства образования и науки Татарстана.



Сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в стране утвердили стандарт поднятия флага в школах. По его словам, данное правило согласовано с председателем геральдического совета при президенте России. В стандарте описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага и герба России.

Максим Кокунин