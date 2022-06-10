Татарстан софинансирует 19% затрат на закупку государственной символики для школ в случае победы в отборе

В случае победы Татарстана в конкурсном отборе регионов на оснащение школ государственной символикой в 2023 году республика софинансирует 19% затрат. Об этом «Реальному времени» рассказали в региональном Министерстве образования и науки.

Напомним, конкурс стартует сегодня. Победителю будут выделены средства из федерального бюджета.

В пресс-службе Минобрнауки республики также назвали список предметов, которые войдут в рекомендуемый набор, отметив, что для Татарстана он будет увеличен за счет равного количества символики России и региона.

Фото: Минобрнауки Татарстана

Ранее в ведомстве пояснили почему республика отсутствует в списке регионов, которым будут выделены средства на приобретение государственной символики в 2022 году.

— В первую очередь оснащают те регионы, у которых ничего не было вообще, — пояснили в ведомстве.

Напомним, этим утром премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для 31 региона страны на приобретение государственной символики для школ в этом году. Так, на покупку комплектов, в которые входят герб России, флаг и флагштоки, для 11 тысяч школ направят 970 миллионов рублей. Средства получат Мордовия, Кировская, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области и другие регионы.

Максим Кокунин