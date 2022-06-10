Сегодня в России стартует конкурсный отбор регионов на оснащение школ государственной символикой

Фото: Максим Платонов

В Министерстве образования и науки Татарстана рассказали «Реальному времени» о том, что сегодня будет объявлен конкурсный отбор регионов России на оснащение учебных заведений государственной символикой в 2023 году.

Победителю будут выделены средства из федерального бюджета. Кроме того, в пресс-службе ведомства назвали список предметов, которые войдут в рекомендуемый набор, отметив, что для Татарстана он будет увеличен за счет равного количества символики России и республики.



13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования». Так, все школы страны обеспечат государственной символикой в рамках национального проекта «Образование». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, поднятие флага во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Этот элемент школьной жизни можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.



Уже 21 апреля Минобрнауки РТ сообщило, что в школах республики планируется начинать занятия с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

В первый раз эту церемонию провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. Отмечается, что теперь традиция продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания и в профильных сменах Министерства образования и науки Татарстана.

Вчера министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в стране утвердили стандарт поднятия флага в школах. По его словам, данное правило согласовано с председателем геральдического совета при президенте России. В стандарте описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага и герба России.



Максим Кокунин